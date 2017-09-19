В Москве пройдет фестиваль Элвина Люсье© Bob Antaramian
Со 2 по 7 октября в Москве состоится международный фестиваль-ретроспектива Everything Is Real, посвященный творчеству американского композитора, одного из пионеров экспериментальной музыки и саунд-арта Элвина Люсье.
Фестиваль Everything Is Real (художественный руководитель — Арман Гущян.) организован культурной платформой «Траектория Музыки» в партнерстве с Московской консерваторией, Мультимедиа Арт Музеем, Московским международным Домом музыки, Новым пространством Театра наций и «Электротеатром Станиславский».
Элвин Люсье (р. 1931) — первопроходец во многих областях музыкальной композиции, перформанса, звуковой инсталляции. Продолжая поэтику наблюдения за «действующим звуком» Джона Кейджа, Элвин Люсье исследует в своем искусстве акустику пространств, физическую природу звука, траекторию его движения, психологию и физиологию его восприятия, сонифицирует физические и биологические явления, раскрывая их уникальный эстетический потенциал.
Впервые в России Элвин Люсье сам исполнит свои легендарные перформансы: «I am sitting in a room» для голоса и электромагнитной ленты, «Music for Solo Performer» для исполнителя, многократно усиленных мозговых ритмов и ударных инструментов и «Bird and Person Dyning» для исполнителя с бинауральными микрофонами, громкоговорителей и электронных звуков.
На фестивале состоятся несколько российских премьер и мировая премьера сочинения Люсье «Sickle», написанного специально для фестиваля Everything Is Real.
Помимо работ самого Люсье в программу фестиваля вошли сочинения композиторов Нью-Йоркской школы: Джона Кейджа — «Струнный квартет в четырех частях» и российская премьера «Структуры» Мортона Фелдмана, а также «Arbor Vitae» Джеймса Тенни.
Параллельно с музыкальной программой пройдут творческие встречи с Элвином Люсье, мастер-класс для композиторов, цикл лекций и показ документального фильма-портрета композитора «Нет идей вне вещей».
В фестивале примут участие ближайшие коллеги композитора: экспериментальный физик и композитор, технический ассистент и автор документального фильма о Люсье Хауке Хардер (Германия) и первый исполнитель сочинения «Ricochet Lady» для колокольчиков соло Тревор Сейнт (США) и российские исполнители — Московский ансмбль современной музыки, Квартет «Студия новой музыки», солисты ансамбля Questa Musica, солисты Михаил Дубов (фортепиано), Иван Бушуев (флейта, звуковой дизайн), Олеся Ростовская (терменвокс), а также Владимир Горлинский, Арман Гущян, Саша Елина, Алексей Сысоев, Кирилл Широков (перформанс) и Александр Хубеев (звуковой дизайн).
Фестиваль проводится при поддержке Музыкального фонда Эрнста фон Сименса
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