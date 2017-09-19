Музей советских игровых автоматов проведет благотворительный аукцион

© Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

23 сентября в Музее советских игровых автоматов в Москве состоится благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство» в поддержку фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

На аукционе можно будет купить печатную машинку Erikaпроизводства ГДР, фотоаппарат «Зенит», плюшевого медведя, радиоприемник «Сокол» и другие раритеты советской эпохи.

Предусмотрены три минимальные ставки — 100, 300 и 500 рублей. Половина вырученных с продажи каждого лота денег будет направлена в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», еще половина — владельцам лотов, которые присылали их в музей в течение лета. Свой лот приготовили и сотрудники Музея советских игровых автоматов: детский игровой автомат-качалку «Зебра» в идеальном работающем состоянии, начальная цена которого составит 10 тысяч рублей.

Перечисленные в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» средства будут направлены на развитие проекта «Близкие люди», который помогает семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, со сложными или редкими заболеваниями.

«В проекте сейчас более 90 семей, — говорит президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. — Так складывается, что в детских домах много прекрасных детей с тяжелыми заболеваниями. Кровные родители отказались от них сразу после рождения, потому что испугались их тяжелого диагноза. Для того чтоб приемные родители не боялись брать таких детей в семьи и для того чтоб им было легче их растить, лечить и реабилитировать, мы создали проект "Близкие люди"».

Аукцион начнется в субботу 23 сентября в 20:00 в Музее советских игровых автоматов по адресу Кузнецкий мост, д. 12, регистрация — здесь



