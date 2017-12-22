Linkin Park дадут концерт в память о Честере Беннингтоне© Warner Music Russia
27 октября в концертном зале под открытым небом Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе группа Linkin Park даст концерт в память о своем погибшем лидере Честере Беннингтоне.
Концерт станет первым выступлением группы со дня его смерти, 20 июля, сообщает Warner Music Russia. На сцене Hollywood Bowl к Linkin Park присоединятся еще несколько артистов, чтобы почтить память музыканта.
Все сборы от концерта Linkin Park пожертвуют в фонд One More Light Fund, созданный в память о Честере Беннингтоне.
Кроме того, группа поделилась официальным видео на заглавный трек с альбома «One More Light».
Пластинка вышла в мае этого года, релиз трека не планировался в формате сингла, но увидев мощную поддержку фанатов после трагических событий 20 июля, музыканты Linkin Park изменили свое первоначальное решение.
«"One More Light" была написана как послание любви тем, кто потерял кого-то. Сейчас мы нашли себя в таком положении. Эта песня использовалась фанатами как декларация их любви и поддержки группы в память о нашем дорогом друге Честере. Мы очень признательны каждому и не дождемся момента, чтобы увидеть вас всех снова», — говорит один из основателей Linkin Park Майк Шинода.
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