Фестиваль «Амфест» пройдет в более чем 20 городах России

Кадр из фильма «Сделано в Америке» © CoolConnections

27 сентября в Москве показом триллера «Сделано в Америке» (American Made) Дага Лаймана с Томом Крузом в главной роли откроется фестиваль американского кино «Амфест». В тот же день он начнется в Петербурге, а с 18 октября пройдет в более чем 20 городах России.

Программа для Москвы и Петербурга уже опубликована на сайте организаторов фестиваля, арт-объединения CoolConnections.

В этом году на «Амфесте» покажут ситком «Бывший парень по соседству» (The Boy Downstairs) со звездой сериала HBO «Девочки» (Girls) Зошей Мамет в главной роли, романтический европейский вояж «Порту» (Porto), ставший одним из последних фильмов Антона Ельчина, пятую режиссерскую работу Кентакера Одли «Сильвио» (Sylvio) и первый полнометражный фильм режиссера «Saturday Night Live» Дэйва Маккэри — комедию «Приключения медведя Бригсби» (Brigsby Bear) со звездой «SNL» Кайлом Муни и самим Люком Скайуокером — Марком Хэмиллом.

Также в программе документальный фильм о сотрудничестве Игги Попа с Queens of the Stone Age и Arctic Monkeys «Американская Вальгалла» (American Valhalla), хит Берлинале «Позови меня своим именем» (Call Me by Your Name) с Арми Хаммером в главной роли и другие фильмы.

Гостями «Амфеста» в этом году станут режиссеры фильма «Сильвио» Альберт Бирни и Кентакер Одли.

Программа фестиваля будет дополняться.