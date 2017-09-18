Клуб Алексея Козлова представляет проект «Усадьба Jazz Kids»© Усадьба Jazz Kids
До 29 октября в Клубе Алексея Козлова в Москве в рамках проекта «Усадьба Jazz Kids» проходят развлекательно-образовательные шоу и мастер-классов для детей и родителей по истории современной музыки.
Первая встреча «Усадьба Jazz Kids», посвященная новоорлеанскому джазу, состоялась 17 сентября.
1 октября будет представлена «Африканская сказка» — музыкальное путешествие в Мали в постановке группы Sofoli, лауреатов конкурса молодых исполнителей «Усадьба Jazz — 2016». Режиссер — Алина Иква.
Продолжит проект 15 октября концерт оркестра Klezmasters «У Черного моря. Одесса музыкальная», в программе которого «путешествия ко двору Императора, знакомство с патефоном, история Леонида Утесова, армянские греческие и конечно еврейские песни и танцы».
29 октября зрители шоу «Острова музыкальных сокровищ», подготовленного группой «Залив Кита», встретятся с героями мульфтфильмов.
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