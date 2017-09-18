Автор «Масяни» выступит со стендап-шоу в ЦДХ

© Центральный дом художника

29 сентября в Центральном доме художника (ЦДХ) состоится московская премьера стендап-шоу «Чисто питерские заморочки» мультипликатора, режиссера и сценариста, автора флеш-сериала «Масяня» Олега Куваева.

Как сообщают организаторы, это «совершенно несерьезный рассказ о Петербурге, его жителях, легендах, заскоках и стереотипах, о питерском характере и типажах, о прошлом и настоящем северной столицы».

Олег Куваев уже показывал свое шоу в Петербурге, для московского дебюта он готовит специальную программу.

«Питерский чугунный гость, то бишь, ваш покорный слуга, в своем выступлении в жанре стендап-телеги будет нести пургу про все что знает — про Питер, про Израиль, про анимацию и про всё на свете. — говорит Олег Куваев. — Нельзя быть смертельно серьезным — это до бобра не доведет. Так что будем смотреть на все через призму, как говорится. Ну или через цилиндр. Или через Масяню. Будет офигенно весело».

На следующий день, 30 сентября, московский уличный театр клоунады «Высокие Братья & Tall Brothers» представит в ЦДХ обновленную программу своего музыкального интерактивного спектакля «Дурацкий цЫрк».

Специальный гость вечера — российский актер театра и кино Михаил Горевой.







