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ММОМА представит выставку Софьи Гавриловой

News_detailed_pictureСофья Гаврилова. Фотография из проекта «Нематерик». 2017© Софья Гаврилова / ММОМА

С 22 сентября по 22 октября в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет персональная выставка Софьи Гавриловой «Нематерик».

Выставка входит в выставочную программу «Молодые львы» и в программу поддержки современного искусства ММОМА.

Проект «Нематерик» исследует современную культуру и быт коренного населения Чукотского района Чукотского автономного округа, влияние недавних исторических событий на изменение традиционного уклада местных жителей и степень изменения их практик в современном глобализованном мировом и российском контекстах.

Тотальная инсталляция Софьи Гавриловой состоит из нескольких частей. Фотографической и видео частей, которые представляют собой документацию современных социальных и культурных процессов в регионе. Исследовательская и архивная часть проекта посвящена вопросам советской колонизации Чукотки и их последствиям для традиционных сообществ и построена на архивных газетах и приказах, в том числе о переселении.

Софья Гаврилова (р. 1987) — художница, куратор, работает преимущественно с фотографией и инсталляциями. В 2009 году окончила географический факультет МГУ, где впоследствии защитилась в аспирантуре, в 2012&nbspгоду окончила Московскую школу фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, в настоящее время получает докторскую степень в Оксфордском университете.

Принимала участие во многих групповых выставках в России и за рубежом, в 2011 году стала лауреатом конкурса «Серебряная камера», дважды вошла в лонг-лист премии Кандинского (2012, 2013) и премии «Инновация» (2012, 2013), где была отмечена специальным призом Stella Art Foundation (2013).

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