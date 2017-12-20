Умер Зураб Соткилава

© ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

Сегодня, 18 сентября, в Москве в возрасте 80 лет умер оперный певец Зураб Соткилава.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на семью музыканта.

Зураб Лаврентьевич Соткилава родился в 1937 году в Сухуми, в юности профессионально занимался футболом, но был вынужден рано завершить карьеру из-за травм. В 1960 году окончил Тбилисский политехнический институт, в 1965 году — Тбилисскую консерваторию, в 1972 году — аспирантуру консерватории.

В 1965–1974 годах был солистом Грузинского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили, в 1966–1968 годах стажировался в миланском театре Ла Скала.

В 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве в партии Хозе («Кармен» Бизе), в 1974 году был приглашен в оперную труппу театра.

В репертуар Зураба Соткилавы входили теноровые партии в операх Верди, Пуччини, Чайковского, Римского-Корсакова, Тактакишвили, Масканьи, Паизиелло и Мусоргского. С формулировкой «за блестящую трактовку произведений Верди» певец был избран почетным членом Болонской музыкальной академии.

В 1976–1988 годах преподавал в Московской консерватории, с 1987 года был профессором кафедры сольного пения, в 1994 году был председателем жюри Международного конкурса вокалистов имени П.И. Чайковского.

Лауреат многих профессиональных и государственных наград, народный артист СССР (1983).

P.S. Как сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин, похороны Зураба Соткилавы состоятся в Грузии.



