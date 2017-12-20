Умер Зураб Соткилава© ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
Сегодня, 18 сентября, в Москве в возрасте 80 лет умер оперный певец Зураб Соткилава.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на семью музыканта.
Зураб Лаврентьевич Соткилава родился в 1937 году в Сухуми, в юности профессионально занимался футболом, но был вынужден рано завершить карьеру из-за травм. В 1960 году окончил Тбилисский политехнический институт, в 1965 году — Тбилисскую консерваторию, в 1972 году — аспирантуру консерватории.
В 1965–1974 годах был солистом Грузинского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили, в 1966–1968 годах стажировался в миланском театре Ла Скала.
В 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве в партии Хозе («Кармен» Бизе), в 1974 году был приглашен в оперную труппу театра.
В репертуар Зураба Соткилавы входили теноровые партии в операх Верди, Пуччини, Чайковского, Римского-Корсакова, Тактакишвили, Масканьи, Паизиелло и Мусоргского. С формулировкой «за блестящую трактовку произведений Верди» певец был избран почетным членом Болонской музыкальной академии.
В 1976–1988 годах преподавал в Московской консерватории, с 1987 года был профессором кафедры сольного пения, в 1994 году был председателем жюри Международного конкурса вокалистов имени П.И. Чайковского.
Лауреат многих профессиональных и государственных наград, народный артист СССР (1983).
P.S. Как сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин, похороны Зураба Соткилавы состоятся в Грузии.
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