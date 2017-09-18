«Мемориал» объявил сбор средств в поддержку акции «Возвращение имен»

Сегодня, 18 сентября, началась краудфандинговая кампания в поддержку общегородской мемориальной акции «Возвращение имен», которую проводит на Лубянской площади в Москве общество «Мемориал».

Впервые акция «Возвращение имен» состоялась в 2007 году, когда отмечалась 70-я годовщина начала Большого террора.

«Акция проходит в канун дня памяти жертв репрессий, оставив 30 октября официальным церемониям. Из года в год 29 октября с 10 утра и до 10 вечера люди в любую погоду стекаются со всего города к Лубянской площади, чтобы взять свечу, листок с именем расстрелянного москвича и отстояв длинную очередь прочесть его имя в микрофон на всю Лубянскую площадь. — говорится в сообщении «Мемориала» на сайте Planeta.ru, где проводится кампания. — В этом году, как и в прошлом, мы приглашаем всех присоединиться к народному финансированию акции: разделить между собой расходы на звукоусиление, освещение, обогреватели и свечи. Возвращение имен — наше общее дело».

Всего необходимо собрать 400 тысяч рублей, до конца кампании осталось 35 дней.

«Если мы соберем больше денег, чем нужно на акцию, или если нам удастся сократить расходы на акцию, оставшиеся деньги будут направлены на аренду дополнительных обогревателей, на покупку в случае необходимости дождевиков и на работу по обновлению базы "Жертвы политического террора в СССР"», — пишут инициаторы кампании.







