Вручены «Эмми»

Элизабет Мосс в сериале «Рассказ служанки» © Hulu

17 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения лауреатов 69-го сезона американской телевизионной премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признан «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale) компании Hulu.

Как сообщает BBC, Hulu стал первым в истории сервисом потокового вещания, чья продукция победила в категории «Лучший драматический сериал». Всего на счету «Рассказа служанки» пять наград, в том числе призы за лучшую главную женскую роль (Элизабет Мосс) и лучшую женскую роль второго плана (Энн Дауд).

Также пять «Эмми» собрал признанный лучшим в своей категории минисериал «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies). Призы в актерских номинациях присуждены Николь Кидман, Александру Скарсгорду и Лоре Дерн.

Исполнительница главной роли в сериале «Вице-президент» (Veep) Джулия Луи-Дрейфус получила приз лучшей комедийной актрисе шестой год подряд, побив рекорд для актеров, снявшихся в одной и той же роли. Сам «Вице-президент» был удостоен награды в категории «Лучший комедийный сериал».

Стерлинг Браун, признанный лучшим драматическим актером за роль в сериале «Это мы» (This Is Us), стал первым афроамериканским лауреатом «Эмми» в этой категории за последние 20 лет.

Сериалы «Мир Дикого запада» (Westworld) и «Странные вещи» (Stranger Things), которые считались фаворитами «Эмми», остались без наград.

Полностью список лауреатов 69-го сезона премии «Эмми» приводится на ее сайте. В конкурсе участвовали сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года. По этой причине на «Эмми-2017» не выдвигались новые сезоны сериалов «Игра престолов» (Game of Thrones) и «Твин Пикс» (Twin Peaks), им предстоит соревноваться в будущем году.