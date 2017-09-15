Подведены итоги кинофестиваля «Меридианы Тихого»© Pacific Meridian
15 сентября во Владивостоке закончился 15-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Гран-при за лучший полнометражный фильм получила «Теснота» российского режиссера Кантемира Балагова.
Дарья Жовнер, сыгравшая в картине Балагова, награждена за лучшую женскую роль. В мужской актерской номинации призы получили Иссей Такахаси и Лили Фрэнки за роли в фильме «13 лет пустоты» (Blank 13) Такуми Саито (Япония).
Приз за лучшую режиссерскую работу присужден Владимиру Дурану (Колумбия) за картину «Прощай, энтузиазм!» (So Long Enthusiasm), специального приза жюри удостоен режиссер Когонада (США), автор фильма «Колумбус» (Columbus).
Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм получил «Карп отмороженный» Владимира Котта.
В конкурсе короткого метра победил фильм «Шалава» (Slapper) Люси Шродер (Австралия).
Полный список лауреатов 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» опубликован на его сайте.
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