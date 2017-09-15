В «Доме 12» выступит Екатерина Шульман

© Mikhail Kovalevskiy

Во вторник, 19 сентября, в проекте «Стихи про меня» в московском клубе «Дом 12» выступит политолог Екатерина Шульман.

Начало в 20:00, вход свободный.

В проекте «Стихи про меня в Доме 12» разные замечательные люди читают свои любимые стихи и рассказывают, почему именно эти тексты так для них важны и как они появились в их жизни.

Екатерина Шульман:

«Стихи про меня» — название, не в обиду никому будет сказано, предполагающее несколько инфантильное отношение к чтению: люблю, мол, такие стихи, в которых автор на меня похож или описывается что-нибудь, что и со мной происходило. Поскольку стихов про прелести научного изучения законотворческого процесса, совмещаемого с тремя детьми, еще почему-то никто не написал, предпочту интерпретировать заголовок как «Стихи про себя» — те, которые звучат внутри собственной головы, чаще всего без всякой связи с окружающей реальностью и сопутствующим ей сюжетам. Что себе бормочешь, ища пенсне или ключи? Что залипло намертво в памяти из бессистемного чтения ранней юности, что нравилось, а потом стало раздражать, что продолжает крутиться в голове, но звучит уже по-новому, что утешает с минуту жизни трудную — например, когда, закрыв глаза и сжав в руке тревожную грушу, уплываешь в цилиндрическую трубу МРТ?





Екатерина Шульман — политолог, специалист по проблемам законотворчества, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС. Кандидат политических наук (тема диссертации — трансформация политических условий законотворческого процесса в современной России), автор книг «Законотворчество как политический процесс» и «Практическая политология: пособие по контакту с реальностью».

Родилась в Туле, работала в городской администрации, Государственной думе, консалтинговой компании. Постоянный автор изданий «Ведомости», Republic, Carnegie.ru, The New Times, «Известия».





Проект «Стихи про меня в Доме 12» начался в 2014 году. Он посвящен писателю и журналисту Петру Вайлю — автору книги «Стихи про меня», в которую вошли 55 самых важных для него стихотворений ХХ века и размышления о них.

При поддержке издательства CORPUS, сайта COLTA.RU и «Радио Свобода»



