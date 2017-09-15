Объявлены номинанты на премию Сахарова© EP-WGAS
Сегодня, 15 сентября, Европейский парламент назвал номинантов на премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2017 год.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди номинантов пакистанская христианка Азья Биби, приговоренная к смертной казни «за богохульство», правозащитница из Гватемалы, член Совета народа киче Лолита Чавес, турецкие политики Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, руководители прокурдской Демократической партии народов, которые были арестованы в 2016 году по обвинению в террористической деятельности.
Также в список номинантов вошли репрессированные деятели демократической оппозиции Венесуэлы, шведский журналист эритрейского происхождения Давит Исаак, арестованный в 2001 году властями Эритреи, и бурундийский правозащитник, основатель Ассоциации защиты прав человека и заключенных Пьер Клаве Мбонимпа.
Кандидатуры номинантов будут официально представлены 2 октября на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по развитию и подкомитета по правам человека, трех финалистов выберут 10 октября на совместном заседании комитетов по иностранным делам и по развитию.
Лауреата объявит конференция председателей политических фракций и главы Европарламента 26 октября, церемония вручения премии состоится в Страсбурге 13 декабря.
Премия «За свободу мысли» имени Сахарова ежегодно присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.
Первыми лауреатами премии Сахарова в 1988 году стали Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко. Год назад премию получили иракские правозащитницы Надя Мурад и Ламийя Аджи Башар.
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