Объявлены номинанты на премию Сахарова

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Сегодня, 15 сентября, Европейский парламент назвал номинантов на премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2017 год.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Среди номинантов пакистанская христианка Азья Биби, приговоренная к смертной казни «за богохульство», правозащитница из Гватемалы, член Совета народа киче Лолита Чавес, турецкие политики Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, руководители прокурдской Демократической партии народов, которые были арестованы в 2016 году по обвинению в террористической деятельности.

Также в список номинантов вошли репрессированные деятели демократической оппозиции Венесуэлы, шведский журналист эритрейского происхождения Давит Исаак, арестованный в 2001 году властями Эритреи, и бурундийский правозащитник, основатель Ассоциации защиты прав человека и заключенных Пьер Клаве Мбонимпа.

Кандидатуры номинантов будут официально представлены 2 октября на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по развитию и подкомитета по правам человека, трех финалистов выберут 10 октября на совместном заседании комитетов по иностранным делам и по развитию.

Лауреата объявит конференция председателей политических фракций и главы Европарламента 26 октября, церемония вручения премии состоится в Страсбурге 13 декабря.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова ежегодно присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.

Первыми лауреатами премии Сахарова в 1988 году стали Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко. Год назад премию получили иракские правозащитницы Надя Мурад и Ламийя Аджи Башар.



