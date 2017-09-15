Начинается кинофестиваль «Послание к человеку»

Сегодня, 15 сентября, в Петербурге открывается 27-й Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку».

На церемонии открытия будет представлена полная версия «Человека с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова, восстановленная голландским киноинститутом EYE. Помимо показа на Дворцовой площади фильм будет показан с пленки в кинотеатре «Родина».

В этом году на отбор в разные фестивальные программы поступило более 7 тысяч заявок из 85 стран. В международном конкурсе фестиваля участвуют 38 работ кинематографистов из России, Бельгии, Великобритании, Грузии, Дании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции, Филиппин, Франции, Швейцарии, Швеции, ЮАР и Японии.

В национальном конкурсе будут соревноваться 17 фильмов, еще 18 картин — в экспериментальном конкурсе короткометражных фильмов «In Silico».

Помимо конкурсов в расписании фестиваля пять специальных программ и три ретроспективы — режиссеров-документалистов Хелены Тржештиковой (Чехия) и Андрея Паунова (Болгария) и советского кинодраматурга Бориса Добродеева.

Обладатели главных наград фестиваля, в том числе Гран-при «Золотой кентавр» за лучший фильм, будут объявлены 22 сентября, а 23 и 24 сентября фильмы-призеры основного конкурса будут представлены в Москве.





«Послание к человеку» — выбор COLTA.RU



