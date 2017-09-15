Самфа Сисей получил Mercury Prize© Mercury Prize
Обладателем музыкальной премии Mercury Prize, ежегодно присуждаемой за лучший альбом Великобритании и Ирландии, стал лондонский певец, композитор и продюсер Самфа Сисей. Он награжден за дебютный альбом «Process».
Об этом сообщает сайт премии.
На Mercury Prize 2017 также претендовали альбомы alt-J, The Big Moon, Blossoms, Лойла Карнера, Dinosaur, Glass Animals, J Hus, Эда Ширана, Stormzy, Кейт Темпест и The xx.
Самфа сотрудничал с SBTRKT, Джесси Уэр, Дрейком, Фрэнком Оушеном, Соланж, Бейонсе и Канье Уэстом, в 2010 и 2013 годах выпустил два мини-альбома.
Над своим первым студийным альбомом музыкант работал около трех лет. «Process» вышел на независимом лондонском лейбле Young Turks в феврале 2017 года, занял 7-ю позицию в британском чарте альбомов, 51-ю в чарте Billboard 200 и 21-ю в американском списке лучших альбомов в жанре R&B и хип-хоп.
Премия Mercury Prize была учреждена в 1992 году. Победителя определяет жюри, составленное из представителей музыкальной индустрии.
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