Начал вещание телеканал «Известия»

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Медиахолдинг Национальная Медиа Группа (НМГ) объявил о начале вещания в России круглосуточного информационного телеканала «Известия».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на релиз НМГ, новый канал «транслирует контент мультимедийного информационного центра "Известия"».

В НМГ уточнили, что российские зрители смогут смотреть канал «Известия» в пакете «Единый» оператора «Триколор» в формате MPEG-4 и разрешении HD.

«Телеканал занимает четвертую позицию в меню "Информационные". Вещание будет происходить круглосуточно, а новостные выпуски выходить каждые 15 минут. Потенциальная аудитория нового канала — 11,6 млн абонентов», — говорится в сообщении НМГ.

Производством новостей на канале «Известия» занимаются службы РЕН ТВ и Пятого канала, а также журналисты газеты «Известия».























