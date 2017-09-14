Начал вещание телеканал «Известия»© «Известия»
Медиахолдинг Национальная Медиа Группа (НМГ) объявил о начале вещания в России круглосуточного информационного телеканала «Известия».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на релиз НМГ, новый канал «транслирует контент мультимедийного информационного центра "Известия"».
В НМГ уточнили, что российские зрители смогут смотреть канал «Известия» в пакете «Единый» оператора «Триколор» в формате MPEG-4 и разрешении HD.
«Телеканал занимает четвертую позицию в меню "Информационные". Вещание будет происходить круглосуточно, а новостные выпуски выходить каждые 15 минут. Потенциальная аудитория нового канала — 11,6 млн абонентов», — говорится в сообщении НМГ.
Производством новостей на канале «Известия» занимаются службы РЕН ТВ и Пятого канала, а также журналисты газеты «Известия».
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