Премия Кандинского объявила финалистов

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Члены жюри Премии Кандинского сформировали шорт-лист из девятя финалистов 2017 года в номинациях «Проект года», «Молодой художник. Проект года» и «Научная работа. История и теория современного искусства».

Список финалистов опубликован на сайте премии.

Шорт-лист Премии Кандинского 2017:

«Проект года»

Группировка ЗИП — «Остановка ДК ЗИП»

Полина Канис — «Бассейн»

Ирина Корина — «Хвост виляет кометой»

«Молодой художник. Проект года»

Аслан Гайсумов. Номера

Саша Пирогова. MONO

Данила Ткаченко. Опытное поле

«Научная работа. История и теория современного искусства»

Алексей Бобриков — «Русская идея на сувенирном прилавке» и другие эссе о (пост)советском искусстве»

Александр Боровский — «Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения»

«Оттепель» (коллектив авторов). Ответственный редактор: Т.Л. Карпова. Научные редакторы: К.А. Светляков, Ф.М. Балаховская. Составители: А.С. Курляндцева, Ю.В. Воротынцева

Финалисты были выбраны из числа 30 номинантов Премии Кандинского, объявленных в июле.

Победители 11-го сезона Премии Кандинского названы в декабре 2017 года.



