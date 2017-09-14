Премия Кандинского объявила финалистов© Премия Кандинского
Члены жюри Премии Кандинского сформировали шорт-лист из девятя финалистов 2017 года в номинациях «Проект года», «Молодой художник. Проект года» и «Научная работа. История и теория современного искусства».
Список финалистов опубликован на сайте премии.
Шорт-лист Премии Кандинского 2017:
«Проект года»
- Группировка ЗИП — «Остановка ДК ЗИП»
- Полина Канис — «Бассейн»
- Ирина Корина — «Хвост виляет кометой»
«Молодой художник. Проект года»
- Аслан Гайсумов. Номера
- Саша Пирогова. MONO
- Данила Ткаченко. Опытное поле
«Научная работа. История и теория современного искусства»
- Алексей Бобриков — «Русская идея на сувенирном прилавке» и другие эссе о (пост)советском искусстве»
- Александр Боровский — «Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения»
- «Оттепель» (коллектив авторов). Ответственный редактор: Т.Л. Карпова. Научные редакторы: К.А. Светляков, Ф.М. Балаховская. Составители: А.С. Курляндцева, Ю.В. Воротынцева
Финалисты были выбраны из числа 30 номинантов Премии Кандинского, объявленных в июле.
Победители 11-го сезона Премии Кандинского названы в декабре 2017 года.
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