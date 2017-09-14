В Москве и Петербурге пройдет фестиваль актуальной классики

Дагмар Слагмолен и Via Berlin © Re:Formers

Шесть концертов и четыре интерактивных мастер-класса вошли в программу международного фестиваля актуальной классики Re:Formers, который пройдет в Москве и Петербурге с 21 октября по 4 ноября.

В Москве площадками фестиваля станут Малый зал консерватории, Дом музыки и музей Скрябина, в Петербурге — Музей современного искусства «Эрарта» и дворец Белосельских-Белозерских.

Главным героем фестивальной программы станет академический саксофон.

Впервые в России выступит Habanera Saxophone Quartet (Франция), магистр Амстердамской консерватории, музыкант и режиссер Дагмар Слагмолен (Нидерланды) привезет на фестиваль свой концерт-спектакль «Разрывая тишину» с участием квартета саксофонистов Via Berlin, премьеру нового произведения представит саксофонист Жан-Дени Миша (Франция), который на фестивале Re:Formers возобновит концетную деятельность после полуторалетнего перерыва.

Также в фестивале примут участие саксофонисты Арно Борнкамп (Нидерланды), Виталий Ватуля (Нидерланды-Россия) и Лука Прелас (Хорватия), камерный оркестр Musica Viva (Россия), Berlage Saxophone Quartet (Нидерланды), дирижер Александр Уокер (Великобритания), скрипач Борис Бровцын (Великобритания-Россия), пианисты Павел Нерсесьян (Россия) и Мария Немцова (Россия), виолончелисты Евгений Румянцев (Россия) и Яна Симич (Сербия),

Наряду с авторскими премьерами на фестивале прозвучат произведения Шостаковича, Лигети, Шмитта, Шумана, Равеля, Хиндемита и других композиторов.

Мастер-классы европейских педагогов в рамках фестиваля приурочены к 85-летию отдела «Духовых и ударных инструментов» Музыкального училища имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных.

Организаторы фестиваля — Международный гуманитарный проект «Музыка за Мир»



