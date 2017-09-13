Музыканты из России и Эстонии выступят на фестивале «Зеркало в зеркале»

Арво Пярт © Зеркало в зеркале

С 28 сентября по 1 октября в Москве пройдет III Международный музыкальный фестиваль «Зеркало в зеркале», в котором примут участие музыканты из России и Эстонии.

Фестиваль «Зеркало в зеркале» был впервые организован осенью 2015 года к 80-летию классика современной академической музыки, эстонского композитора Арво Пярта. Инициатор проведения фестиваля — солист Московского театра «Новая опера имени Е.В. Колобова» Денис Голубев.

В расписании третьего фестиваля концерты ансамбля Hortus Musicus под руководством Андреса Мустонена, впервые в Россию приедет джазовый дуэт UMA с программой духовных песнопений, в Кафедральном cоборе свв. Петра и Павла Эстонский филармонический камерный хор под управлением Тыну Кальюсте исполнит «Покаянный канон» Арво Пярта.

Также на фестивале состоится концерт современной камерной музыки в исполнении эстонских и российских музыкантов и традиционный гала-концерт в Большом зале Московской консерватории с участием Камерного хора Московской консерватории и Андреса Мустонена.

Кроме того, в программе творческая встреча со специальным гостем фестиваля 2017 года, композитором Эркки-Свеном Тююром (Эстония) и лекция музыковеда Тоомаса Сиитана (Эстония).

На фестивале прозвучат сочинения Арво Пярта, Хейно Эллера, Гии Канчели, Джона Тавенера, Александра Кнайфеля, Павла Карманова, Клаудио Монтеверди и Эркки-Свена Тююра.



