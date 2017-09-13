Гёте-Институт проведет в Москве джазовый фестиваль

SPILL Duo © festival météo‏

29 сентября в Культурном центре «Дом» в Москве состоится первый концерт фестиваля «Джаз осенью», организованного Гёте-Институтом.

Откроет фестиваль берлинский дуэт SPILL Duo — Магда Майас (подготовленное фортепиано) и Тони Бак (ударные) — с экспериментальной импровизационной программой.

Следующие концерты запланированы на 6, 7, 13 и 23 октября.

«В пяти концертах фестиваля всемирно известные музыканты представят московской аудитории разнообразие и богатство немецкого джаза и европейской импровизационной сцены», — сообщает сайт Гёте-Института.

Помимо SPILL Duo в числе участников «Джаза осенью» Schlippenbach Trio в составе Александра фон Шлиппенбаха (фортепиано), Эвана Паркера (саксофон) и Пауля Ловенса (ударные), PaPaJo Trio — Пауль Ловенс, Пауль Хубвебер (тромбон) и Джон Эдвардс (контрабас), дуэты Гебхарда Ульмана (саксофон) и Альмут Кюне (вокал), Ингрид Лауброк (саксофон) и Люка Экса (акустическая бас-гитара).

В фестивале также примут участие приглашенные гости — Алексей Круглов (саксофон), Олег Юданов (ударные) и Григорий Сандомирский (фортепиано).







