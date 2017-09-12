В Москве пройдет выставка о психоаналитической лаборатории ВХУТЕИНа

Выставка макетов работ на тему «Выявление и выражение массы и веса»по дисциплине «Пространство» в аудитории основного отделения. ВХУТЕИН. 1927–1928 © Собрание Музея МАРХИ

20 сентября в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Эксперимент Ладовского». Выставка посвящена психоаналитической лаборатории ВХУТЕИНа, созданной архитектором и лидером рационалистов Николаем Ладовским.

Специально для выставки впервые реконструированы оптические инструменты, разработанные Ладовским для испытания «пространственной одаренности» студентов: лиглазометр, плоглазометр, оглазометр, углазометр и простометр.

Наряду с реконструкцией знаменитой «черной комнаты» с инструментами, на выставке будет представлена графика, фотографии и макеты учебных заданий по дисциплине «Пространство», выполнявшиеся в 1920-е годы во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе. Эта система обучения и концепции рационалистов имеют прямое отношение к галерее «На Шаболовке»: Хавско-Шаболовский жилмассив, в центре которого находится зал — это единственный архитектурный комплекс, реализованный бригадой АСНОВА — Ассоциацией современных архитекторов под руководством Ладовского.

Николай Александрович Ладовский (1881–1941) — архитектор, творческий лидер рационализма, педагог. Создатель АСНОВА (1923) и Объединения архитекторов-урбанистов (АРУ) (1928). В 1920 году Ладовский возглавил мастерскую во ВХУТЕМАСе, где представил новаторские принципы обучения будущих архитекторов: изучение особенностей восприятия формы и пространства человеком, макетирование как основной метод проектирования. По системе Ладовского и его соратников по сей день ведется обучение студентов Московского архитектурного института.

Выставка «Эксперимент Ладовского» в галерее «На Шаболовке» подлится до 5 ноября.

Куратор выставки — Александра Селиванова, партнеры — Музей МАРХИ, РГАЛИ



