Фестиваль SOUND UP представит две мировые симфонические премьеры

Фестиваль SOUND UP представит две мировые симфонические премьерыМиша Мищенко© SOUND UP
19 сентября в здании Трехгорной мануфактуры в Москве на 12-м концерте фестиваля новой музыки SOUND UP состоятся мировые премьеры симфонических произведений российских композиторов Миши Мищенко и Кирилла Рихтера.
Композитор, пианист и мультиинструменталист, один из пионеров российской неоклассической музыки Миша Мищенко представит свой новый альбом «Эксергия», в котором он соединил звучание оркестра и индустриальные шумы, записанные им в экспедициях на российских заводах.
«Эксергия» — это альбом-метафора, состоящий из пяти частей, символизирующих пять заводов и пять стихий — огонь, дерево, воду, землю и металл.
Звуки стихии огня были записаны на оружейном заводе в Подмосковье, в цехах которого отливают винтовки, звуки воды — на Саяно-Шушенской ГЭС, «металл» — на Магнитогорском металлургическом комбинате, «дерево» и «землю» — на лесоперерабатывающем и рудоперерабатывающем заводе.
Второй премьерой станет Оркестровая сюита Кирилла Рихтера, а также оркестровые версии его сочинений «Механизмы» и «Хронос», ранее исполнявшихся камерным ансамблем. В этом сочинение молодой композитор впервые обращается к симфоническому оркестру.
Концертная серия SOUND UP представляет широкой аудитории иностранных и российских композиторов и музыкантов, находящихся в поиске связующего звена между музыкой нового века — академической музыкой и электроникой.
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