Леонид Парфенов представит в «Пионере» последнюю часть трилогии «Русские евреи»© «Пионер»
20 сентября московский кинотеатр «Пионер» и Центр документального кино организуют специальный показ фильма Леонида Парфенова «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года», после которого пройдет обсуждение с участием автора.
Начало показа в 20:00, обсуждение состоится в зале №2, а в зале №1 будет вестись прямая трансляция обсуждения.
Также в этот вечер зрители смогут приобрести и подписать у автора книгу «Намедни. Наша эра. 1931–1940». Автограф-сессия состоится в книжном магазине Pioner Bookstore сразу после обсуждения фильма.
«Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года» — заключительная часть документальной трилогии журналиста Леонида Парфенова и режиссера Сергея Нурмамеда о вкладе русских евреев в отечественную цивилизацию. Проект создан студией «Намедни» при поддержке фонда «Генезис».
Фильм охватывает период новых взаимоотношений евреев и советской власти, начавшийся с убийства в 1948 году главы Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса и завершившийся вместе с крахом СССР.
Государственный антисемитизм, процветавший до самой смерти Сталина, а после — участие евреев в «теневой экономике» и диссидентское движение 60-х сделали возврат к былой официальной русско-еврейской гармонии невозможным. Но хотя евреи перестали быть соавторами русского коммунизма, всенародно известных суперзвезд не стало меньше: Ботвинник — главный шахматист, Райкин — главный комик, Плисецкая — главная балерина, Галич и Высоцкий — главные барды, множество прославленных имен в самых разных сферах, от ядерной физики до легкой музыки.
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