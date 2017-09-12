В РПЦ осудили радикальные акции против «Матильды»

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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил с заявлением, в котором осудил «акты демонстративного насилия» со стороны противников фильма «Матильда».

«Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей», — приводит слова Легойды сайт Синодального отдела .

«Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — всё это говорит о духовном или душевном нездоровье», — уверен глава отдела.

«Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма "Матильда" или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик. — заявил Легойда. — Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека».

Историческая драма режиссера Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября 2017 года.

В январе организация «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма под угрозой «русского майдана».

В начале августа «Матильда» получила прокатное удостоверение. В конце августа в Петербурге здание, где располагается студия Учителя, забросали бутылками с зажигательной смесью, 4 сентября был подожжен вход в екатеринбургский кинотеатр «Космос».

11 сентября в Москве был сожжен автомобиль адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Учителя. На месте происшествия были обнаружены листовки с надписью «За Матильду гореть».



