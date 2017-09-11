Документальное кино США покажут в Москве

Кадр из фильма «Поколение Марса» © CoolConnections

С 12 по 17 сентября в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет фестиваль документального кино США Show US.

Программа фестиваля приводится на сайте его организаторов, арт-объединения CoolConnactions:

Гостем фестиваля станет режиссер и продюсер Саша Мошман, которая 12 сентября проведет мастер-класс в Московской школе кино и покажет свой фильм «Обычные женщины и необычные дела / Мастер-класс Сары Мошман» (The Empowerment Project: Ordinary Women Doing Extraordinary Things / Sarah Moshman Workshop, 2014).

Кроме того, 16 сентября в Московской школе кино состоится лекция кинокритика Владимира Лященко об американской документалистике.

Показы фестиваля Show US также пройдут во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Петербурге.



