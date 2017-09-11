Документальное кино США покажут в Москве

Документальное кино США покажут в МосквеКадр из фильма «Поколение Марса»© CoolConnections
С 12 по 17 сентября в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет фестиваль документального кино США Show US.
Программа фестиваля приводится на сайте его организаторов, арт-объединения CoolConnactions:
- «Потерять берег из виду» (Losing Sight of Shore, 2017), реж. Сара Мошман;
- «Поколение Марса» (The Mars Generation, 2017), реж. Майкл Барнетт;
- «Школа 911» (High School 911, 2016), реж. Тим Уоррен;
- «Классовый барьер» (Class Divide, 2017), реж. Марк Левин;
- «Музыка чужестранцев» (The Music of Strangers, 2015), реж. Морган Невилл.
Гостем фестиваля станет режиссер и продюсер Саша Мошман, которая 12 сентября проведет мастер-класс в Московской школе кино и покажет свой фильм «Обычные женщины и необычные дела / Мастер-класс Сары Мошман» (The Empowerment Project: Ordinary Women Doing Extraordinary Things / Sarah Moshman Workshop, 2014).
Кроме того, 16 сентября в Московской школе кино состоится лекция кинокритика Владимира Лященко об американской документалистике.
Показы фестиваля Show US также пройдут во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Петербурге.
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