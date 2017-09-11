В Москве состоится презентация книги Павла Поляна© Издательство ИКАР
14 сентября в Сахаровском центре в Москве пройдет презентация книги историка, географа и демографа Павла Поляна «Географические арабески: пространства вдохновения, свободы и несвободы».
«Книга названа "Географические арабески: пространства вдохновения, свободы и несвободы" в память о Николае Гоголе и Вениамине Семенове-Тян-Шанском. Эта книга как бы продолжает другую книгу П.М. Поляна — "Территориальные структуры — урбанизация — расселение: теоретические подходы и методы изучения", составляя с ней единый двухтомник избранных трудов по социально-экономической и гуманитарной географии, написанных автором за последние 45 лет (за исключением работ по миграциям)», — сообщает еженедельник Института демографии НИУ ВШЭ.
В презентации книги Павла Поляна «Географические арабески: пространства вдохновения, свободы и несвободы» примут участие географы Юрий Веденин, Ольга Глезер, Александр Дроздов, Дмитрий Замятин, демографы Анатолий Вишневский и Жанна Зайончковская, экономист Сергей Смирнов, филолог Владимир Губайловский.
Ведущий — директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.
Начало в 19:00, вход бесплатный, регистрация — здесь
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