В «Мемориале» пройдет фотовыставка к 80-летию канала «Москва-Волга»

14 сентября в Международно Мемориале в Москве откроется фотовыставка Елизаветы Саволайнен «Канал имени». Выставка входит в программу, посвященную памяти заключенных Дмитлага – строителей канала «Москва-Волга», который был запущен в эксплуатацию 80 лет назад.

Для реализации крупнейшей стройки второй пятилетки, решившей проблему водоснабжения Москвы, в 1932 году был создан самый большой лагерь ГУЛАГа — Дмитлаг.

До 1947 года канал «Москва-Волга» носил имя Сталина, стыдливо убранное в год 800-летнего юбилея Москвы — тогда его переименовали в «Канал имени Москвы». Слово «имя» до сих пор остается несуразной тенью прежнего названия, исподволь проникшей в новое, проявляя суть этого переименования, фактически заключавшегося в необходимости сделать канал безымянным.

Выставка «Канал имени» — попытка зафиксировать и осмыслить состояние памяти о строительстве канала. Для этого выбран жанр посткатастрофической фотографии, суть которого — в запечатлении следов катастрофического прошлого, подчас почти стертых, как само изначальное имя канала. Это разговор о памяти и беспамятстве. Отсутствие внимания к подлинным следам преступления и захоронениям жертв, искривленная стратегия мемориализации, оторванная от топографии, уничтожение прежнего ландшафта новостройками — всё это проявляют современные фотографии, снятые в тех же местах и ракурсах, что и фото 1930-х годов.

На открытии выставки состоится выступление композитора и музыканта Александра Ерша, который исполнит песни из «Музыкальной библиотеки "Перековки"» Дмитлага: «Мой канал», «Боевая каналоармейская», «Я готов» и «Бетонный путь».

Выставка «Канал имени» продлится до 19 октября.

Полностью программа к 80-летию канала «Москва-Волга» опубликована на сайте «Мемориала».



