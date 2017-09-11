Журнал «Сеанс» проводит подписную кампанию

Журнал о кино «Сеанс» впервые в своей истории объявил о начале подписной кампании.

Об этом сообщила главный редактор журнала, режиссер и киновед Любовь Аркус, основавшая «Сеанс» в 1989 году вместе с директором киностудии «Ленфильм» Александром Голутвой.

По ее словам, причиной этого решения стало трудное финансовое положение издания.

«Сейчас мы видим единственный выход в подписке. — написала Любовь Аркус. — Подписную компанию мы объявляем впервые — из-за нерегулярного финансирования я всегда опасалась этого шага, было страшно остаться в долгу перед подписчиками. Мы долго думали, считали. И все же решились».

«Если мы соберем нужное количество подписчиков — продолжим работу. Не соберем — закроем журнал на 30-м году его существования. Нам предстоит трудный год. Очень маленькой редакцией нам предстоит сделать 4 толстых номера, много книг (иначе не выжить)», — отметила главный редактор «Сеанса».

Она также сообщила, что в случае, если необходимая сумма не будет собрана, всем подписчикам будут возвращены деньги.

Оформить подписку можно в специальном разделе сайта журнала «Сеанс».

Стоимость подписки: полугодовая с доставкой — 1700 рублей, годовая с самовывозом — 2000 рублей, годовая с доставкой — 3000 рублей.



