Журнал «Сеанс» проводит подписную кампанию© «Сеанс»
Журнал о кино «Сеанс» впервые в своей истории объявил о начале подписной кампании.
Об этом сообщила главный редактор журнала, режиссер и киновед Любовь Аркус, основавшая «Сеанс» в 1989 году вместе с директором киностудии «Ленфильм» Александром Голутвой.
По ее словам, причиной этого решения стало трудное финансовое положение издания.
«Сейчас мы видим единственный выход в подписке. — написала Любовь Аркус. — Подписную компанию мы объявляем впервые — из-за нерегулярного финансирования я всегда опасалась этого шага, было страшно остаться в долгу перед подписчиками. Мы долго думали, считали. И все же решились».
«Если мы соберем нужное количество подписчиков — продолжим работу. Не соберем — закроем журнал на 30-м году его существования. Нам предстоит трудный год. Очень маленькой редакцией нам предстоит сделать 4 толстых номера, много книг (иначе не выжить)», — отметила главный редактор «Сеанса».
Она также сообщила, что в случае, если необходимая сумма не будет собрана, всем подписчикам будут возвращены деньги.
Оформить подписку можно в специальном разделе сайта журнала «Сеанс».
Стоимость подписки: полугодовая с доставкой — 1700 рублей, годовая с самовывозом — 2000 рублей, годовая с доставкой — 3000 рублей.
новости
Вчера
18:24Документальное кино США покажут в Москве
17:48Создано агентство для продвижения молодых российских музыкантов за пределами страны
15:39В Москве состоится презентация книги Павла Поляна
14:35В «Мемориале» пройдет фотовыставка к 80-летию канала «Москва-Волга»
14:12Журнал «Сеанс» проводит подписную кампанию
12:10«След зверя» Агнешки Холланд выдвинули на «Оскар» от Польши
11:44Подведены итоги конкурса органистов имени Таривердиева
11:03Противники «Матильды» сожгли автомобиль адвоката Учителя
9 сентября 2017
22:01«Форма воды» Гильермо дель Торо выиграла «Золотого льва»Все новости