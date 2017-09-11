«След зверя» Агнешки Холланд выдвинули на «Оскар» от Польши

Агнешка Холланд на съемках фильма «След зверя» © Robert Pałka / Studio Filmowe TOR

Оскаровский комитет Польского института киноискусства принял решение выдвинуть картину «След зверя» (Pokot) режиссера Агнешки Холланд на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом сообщает ТАСС.

«След зверя» — черная комедия о старушке-вегетарианке, которая живет в лесу и становится свидетельницей загадочных убийств охотников. Мировая премьера фильма состоялась на 67-м Берлинском международном кинофестивале, где он получил Премию Альфреда Бауэра за новаторство.

«Это универсальный, старательно сформулированный рассказ, который, без сомнения, расширяет поле нашего чувственного восприятия. Эта качественная мозаика необыкновенно актуальна и заставляет задуматься о том, что задавать фундаментальные вопросы всё еще стоит», — прокомментировал решение комитета его председатель Павел Павликовский.

Он также отметил, что «След зверя» — «важный женский голос, который всё шире представлен в мировом кинематографе».

Номинанты 90-го сезона премии «Оскар» будут объявлены 23 января 2018 года, церемония награждения лауреатов пройдет 4 марта.

Последний раз польский фильм выигрывал «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 2014 году. Тогда премию Американской киноакадемии получила драма «Ида» (Ida) Павла Павликовского



