«Форма воды» Гильермо дель Торо выиграла «Золотого льва»

Кадр из фильма «Форма воды» © Fox Searchlight Pictures

Сегодня, 9 сентября, завершился 74-й Международный Венецианский кинофестиваль. Главный приз, «Золотой лев», присужден фильму «Форма воды» (The Shape Of Water) режиссера Гильермо дель Торо (Мексика).

«Серебряным львом» за лучшую режиссуру награжден Ксавье Легран (Франция) за фильм «Опекунство» (Jusqu'à la garde). Гран-при жюри получил «Фокстрот» (Foxtrot) Самуэля Маоза (Израиль).

Обладателями Кубок Вольпи за лучшую актерскую игру стали Шарлотта Рэмплинг (Великобритания), сыгравшая в фильма «Ханна» (Hannah) Андреа Паллаоро, и Камел Эль Баша (Ливан) за роль в «Оскорблении» (L'Insulte) Зиада Дуэри. Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру получил 18-летний Чарли Пламмер (США) за роль в фильме Эндрю Хэя «Положитесь на Пита» (Lean on Pete).

За лучший сценарий награжден Мартин Макдонах (Великобритания), сценарист и режиссер картины «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Фильм «Милая страна» (Sweet Country) Михалиса Какоянниса (Греция) отмечен специальным призом жюри.

Лучшим фильмом программы «Горизонты» признана картина «Нико, 1988» (Nico, 1988) Сузанны Никкьярелли (Италия).

В параллельной секции фестиваля. Венецианской международной неделе критики приз зрительских симпатий получил фильм «Сезон охоты» (Temporada de caza) Натальи Гараджолы (Аргентина), приз Веронского киноклуба — «Команда "Ураган"» (Team Hurricane) Анники Берг (Дания).

Премия «Золотой лев Святого Марка» за выдающиеся достижения в кинематографе будет вручена ветеранам Голливуда Джейн Фонде и Роберту Редфорду.



