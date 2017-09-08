«Мемориал» проведет круглый стол «Самиздат и историческая наука»

23 сентября в Международном Мемориале в Москве состоится круглый стол «Самиздат и историческая наука» с участием составителей неподцензурного исторического сборника «Память».

Сборник выпускался группой ленинградцев и москвичей во второй половине 1970-х и начале 1980-х годов. В «Памяти» публиковались мемуары, исследования, статьи и очерки, рецензии, библиографические обзоры и другие материалы, относящиеся к советскому периоду отечественной истории и не имеpющие, по мнению составителей, шанса быть опубликованными в подцензурной печати по политическим и идеологическим причинам. В типографском виде сборник переиздавался за рубежом. Всего с 1976 по 1981 выщло в свет пять томов. Среди составителей сборника были А.Б. Рогинский, А.И. Добкин, С.В. Дедюлин, В.Н. Сажин, Ф.Ф. Перченок, А.С. Коротаев, А.Ю. Даниэль, Д.И. Зубарев, Л.И. Богораз.

Книга «Исторический сборник "Память". Исследования и материалы», составленная современными исследователями Барбарой Мартин (Женева) и Антоном Свешниковым (Омск), включает в себя обзорную статью Б. Мартин, посвященную месту исторической тематики в независимой общественной мысли 1950-х — 1980-х, подробное исследование А. Свешникова, который, опираясь на архивные материалы, переписку и беседы с людьми, имевшими отношение к сборнику «Память», попытался восстановить историю возникновения и выпуска этого неподцензурного сборника.

Кроме того, в книгу вошли пять обширных интервью с составителями «Памяти»: Дмитрием Зубаревым, Сергеем Дедюлиным, Валерием Сажиным, Алексеем Коротаевым, Арсением Рогинским и Александром Даниэлем, а также последнее слово Арсения Рогинского на суде над ним в декабре 1981 года. В приложении — оглавления всех пяти томов «Памяти», вышедших в свет.

К участию в круглом столе приглашены Барбара Мартин, Антон Свешников (составители сборника), Борис Равдин, Алексей Коротаев, Александр Даниэль, Дмитрий Зубарев, Геннадий Кузовкин, Алексей Макаров и Арсений Рогинский (по скайпу). Ведущий — Борис Беленкин.

Предполагается рассмотреть следующие проблемы:

«подпольное» гуманитарное знание: независимость или иная форма ангажированности?

«самиздат со сносками»: возможно ли «академическое подполье» в условиях политической несвободы?

соотношение между «подцензурной» и «неподцензурной» исторической наукой в 1970-е годы: противостояние и/или взаимодополнение?

уровень востребованности исторических публикаций самиздата до и после «архивной революции» 1990-х;

проблемы комментирования материалов в условиях закрытости или малодоступности источников.

Начало в 14:00, регистрация — здесь

Круглый стол проводится в рамках постоянно действующего семинара «От цензуры и самиздата к свободе печати» при участии издательства «Новое литературное обозрение»



