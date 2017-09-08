«Некрасовка» начинает проект «Здесь-арт»© Библиотека имени Н.А. Некрасова
В сентябре Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве в рамках ее нового проекта «Здесь-арт» пройдут первые открытые интервью со стрит-арт художниками, диджеями, издателями зинов и создателями видеоблогов.
Проект «Здесь-арт» посвящен современным форматам искусства, предлагающим альтернативные, более открытые возможности для создания и демонстрации художественного произведения.
Темами диалога станут взгляд авторов на область, в которой они работают, индивидуальные ориентиры, особенности практической стороны их творчества. Первые две встречи пройдут 13 и 20 сентября, вход бесплатный, по предварительной регистрации.
13 сентября видеоблогер и создательница «Пёси» Ника Водвуд (nixelpixel) расскажет о персонажах и темах своего зина, а также о том, как она видит границы и возможности этого формата.
20 сентября художница Саша Граф представит свой новый «Зин про книжный магазин» о работницах и работниках независимых книжных, а совладелец магазина «Чук и Гик» Иван Чернявский расскажет о том, как начинался всего с двух полок старейший магазин комиксов в Москве.
новости
Вчера
18:11В ХХС пройдет концерт памяти жертв авиакатастрофы под Сочи
16:20«Мемориал» проведет круглый стол «Самиздат и историческая наука»
15:51Раскрыты подробности сюжета нового романа Пелевина
15:33«Некрасовка» начинает проект «Здесь-арт»
12:40В Москве представят книгу о преступлениях на почве ненависти к ЛГБТ в России
11:23В Москве покажут 10-часовой спектакль по «Кодексу Серафини»
10:45Минкульт отозвал иск на 160 млн к бывшему замминистра Пирумову
7 сентября 2017
18:20Объявлен лонг-лист «Русского Букера»
17:38Вадим Захаров покажет в Лондоне перформанс по Стивену ФраюВсе новости