В Москве представят книгу о преступлениях на почве ненависти к ЛГБТ в России

© Открытие выставки «Вещдок» / Facebook

10 сентября в московском филиале Фонда Розы Люксембург откроется выставка «Вещдок» Полины Заславской, на которой пройдет презентация исследования Александра Кондакова «Преступления на почве ненависти против ЛГБТ в России».

Также на открытии выставки Ольга Баранова, директор Московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив, расскажет о ситуации с правами ЛГБТ в Чеченской республике.

Это мероприятие станет началом цикла событий «Насилие и интимность», который пройдет в Фонде Розы Люксембург в сентябре. Программа цикла будет объявлена дополнительно.

Исследование Александра Кондакова основывается на судебных делах, в которых так или иначе всплывала информация о сексуальной ориентации. В текстах документов содержатся указания на бытовые предметы, которыми было совершено насилие.

Акварельная серия «Вещдок» создана по мотивам исследования Александра Кондакова. Работы серии вошли в печатное издание в качестве иллюстраций. «Вещдок» — это следы вещей, которые оказались участниками, соучастниками, свидетелями. Тени объектов, проявившиеся на бумаге, – это то, что осталось от них после злодеяния. Это как память, которая оставляет только очертание события после совершившегося насилия.

Серия «Вещдок» открывает большой художественный проект, который исследует как сами формы насилия, так и предпосылки его проявления по отношению к различным группам.

Проект реализован при поддержке Фонда Розы Люксембург в Москве



