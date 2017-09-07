Вадим Захаров покажет в Лондоне перформанс по Стивену Фраю

© Whitechapel Gallery

21 и 22 сентября в лондонской галерей Уайтчепел второй сезон перформансов V-A-C Live откроет российский художник Вадим Захаров с перформансом, основанном на отрывках из книги Стивена Фрая «Неполная и окончательная история классической музыки».

Перформанс под названием «Тунгусский метеорит. История шагает по столу» будет представлен в столетнюю годовщину Октябрьской революции.

Два вечера посетители галереи будут собираться за большим столом-сценой, по которому пройдут годы в серых плащах с 1904-го по 1917-й, балерина, анонимус, собака, Марсель Дюшан, аккордеонист, сборщики мусора.

В постановке «Тунгусский метеорит. История шагает по столу» прозвучат фрагменты гимна Хьюберта Пэрри «Возрадовался я», который традиционно исполняется во время коронации британских монархов, балета Игоря Стравинского «Петрушка», а также песни, связанные с войной и военными действиями, включая строевую песню «Долог путь до Типперери», популярную среди британских солдат в годы Первой мировой войны.

«Сидеть за столом с друзьями — это великое достижение человечества. Но история марширует по нашим столам в грязных военных сапогах, иногда босиком, реже в пуантах, не стесняясь ничего. — говорит Вадим Захаров. — Абсурд в том, что человечество часто создает великие произведения на фоне зверств и убийств. В постановке и в книге Фрая исторические события, выдающиеся произведения культуры, биографии находятся в абсурдном сочетании. Это переплетение прошлого, настоящего и будущего, создает культурный взрыв в нашем сознании. Мне нужен был яркий, и одновременно абсурдный образ для описания этого. Тунгусский метеорит, взорвавшийся 100 лет назад над Сибирью стал этим образом (территория взрыва была размером почти с Лондон). Что общего, спросите вы? Почти ничего, кроме понимания того, что в головах происходят взрывы куда более грандиозные по масштабу и мы видим их последствия в истории человечества».



