БДТ объявил планы на сезон

© БДТ имени Г.А. Товстоногова

Сегодня, 7 сентября, в Российском государственном академическом Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова (БДТ) состоялась пресс-конференция, посвященная планам театра на юбилейный, 100-й сезон.

8 сентября юбилейный сезон откроет премьера прошлого сезона, спектакль «Губернатор» по рассказу Леонида Андреева в постановке художественного руководителя театра Андрея Могучего.

Среди премьер нового сезона «Три толстяка» по мотивам сказки Юрия Олеши в постановке Андрея Могучего, «Эдип в Колоне» по пьесе Софокла в постановке Андрея Кончаловского и «Слава» по пьесе Виктора Гусева в постановке Константина Богомолова.

В гастрольном графике театра выступления в Ульяновске, Киришах, Братиславе, Будапеште, Праге и Казани.

На сцене БДТ пройдут гастроли фестивалей «Диана Вишнева. Context», «Дягилев P.S.» и «Школа.Студия.Мастерская», театр «Гоголь-центр» представит спектакль Кирилла Серебренникова «Ахматова. Поэма без героя», театр «Приют комедианта» — спектакль «Толстого нет».

Кроме того, в театре продолжат работу программа «Эпоха Просвещения» и педагогическая лаборатория, исследовательский центр «Прагмема» проведет новые лекции о культуре и искусстве, а в ближайшее время БДТ объявит творческий конкурс по созданию на базе Малой сцены мультидисциплинарного центра актуального искусства в рамках программы «Новые люди в БДТ».



