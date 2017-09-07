БДТ объявил планы на сезон© БДТ имени Г.А. Товстоногова
Сегодня, 7 сентября, в Российском государственном академическом Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова (БДТ) состоялась пресс-конференция, посвященная планам театра на юбилейный, 100-й сезон.
8 сентября юбилейный сезон откроет премьера прошлого сезона, спектакль «Губернатор» по рассказу Леонида Андреева в постановке художественного руководителя театра Андрея Могучего.
Среди премьер нового сезона «Три толстяка» по мотивам сказки Юрия Олеши в постановке Андрея Могучего, «Эдип в Колоне» по пьесе Софокла в постановке Андрея Кончаловского и «Слава» по пьесе Виктора Гусева в постановке Константина Богомолова.
В гастрольном графике театра выступления в Ульяновске, Киришах, Братиславе, Будапеште, Праге и Казани.
На сцене БДТ пройдут гастроли фестивалей «Диана Вишнева. Context», «Дягилев P.S.» и «Школа.Студия.Мастерская», театр «Гоголь-центр» представит спектакль Кирилла Серебренникова «Ахматова. Поэма без героя», театр «Приют комедианта» — спектакль «Толстого нет».
Кроме того, в театре продолжат работу программа «Эпоха Просвещения» и педагогическая лаборатория, исследовательский центр «Прагмема» проведет новые лекции о культуре и искусстве, а в ближайшее время БДТ объявит творческий конкурс по созданию на базе Малой сцены мультидисциплинарного центра актуального искусства в рамках программы «Новые люди в БДТ».
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