Евгений Кисин даст в Москве концерт памяти погибших журналистов© Radio televizija Srbije
8 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится вручение премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской. В память о погибших журналистах с программой из произведений Бетховена и Рахманинова выступит пианист Евгений Кисин.
Как сообщает сайт консерватории, он не был в России уже шесть лет. На концерте в Большом зале Евгений Кисин исполнит Двадцать девятую сонату («Hammerklavier») Бетховена и прелюдии Рахманинова.
9 сентября в Центральном доме журналистов состоится пресс-конференция Евгения Кисина и презентация его книги «Воспоминания и размышления», информирует Союз журналистов России.
Премия Союза журналистов России «Камертон» имени журналистки Анны Политковской, убитой в 2006 году, вручается 8 сентября — в День международной солидарности журналистов (день казни Юлиуса Фучика).
Пять лет назад музыковед и друг Политковской Георгий Каретников предложил проводить в этот день в Большом зале Московской консерватории благотворительные концерты в память всех погибших журналистов.
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