Умер Василий Щетинин

© «Никола-Ленивец»

Сегодня, 7 сентября, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, умер российский архитектор, художник и дизайнер, один из основателей арт-парка «Никола-Ленивец» Василий Щетинин.

«Он вез на фестиваль Burning Man сорокаметровую кинетическую скульптуру — летающего человека. Это было его мечтой. В аэропорту у него случился инсульт. К огромному сожалению, врачам не удалось спасти его», — говорится в сообщении в фейсбуке парка «Никола-Ленивец».

Там также приводятся банковские реквизиты для перевода средств на оплату счета за госпитализацию и лечение Василия Щетитина в клинике штата Юта.

Василий Михайлович Щетинин родился в 1965 году в Москве, учился в Московском архитектурном институте, в 1980-х годах был главным художником Зимней международной спартакиады дружественных армий в Раубичах (Белоруссия), участвовал в выставках, в том числе коллектива «Митьки», сотрудничал с Вячеславом Полуниным и театром «Лицедеи», в частности, создав махалет «Икарушка», который впоследствии был воспроизведен в виде сборного кинетического конструктора.

Летом 1989 года первым из московских художников появился в деревне Никола-Ленивец Калужской области, разработал концепцию поселка художников и проект инфраструктуры, стал инициатором и автором реставрации Троицкой церкви. На протяжении многих лет был со-организатором и главным архитектором-координатором фестиваля лэнд-арта и ландшафтных арт-объектов «Архстояние», который проводится в Никола-Ленивце с 2006 года.

Участвовал в выставках «Артманеж», «Архмосква», «Стопроцентный дизайн», в Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера на Брестской. Работы Василия Щетинина находятся в музейных и частных собраниях.



