Названы лауреаты почетных «Оскаров»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила лауреатов 90-го сезона почетной премии «Оскар». Ими стали режиссеры Чарлз Бернетт (США) и Аньес Варда (Франция), оператор Оуэн Ройзман (США) и актер Дональд Сазерленд (Канада).

Об этом сообщает сайт Американской киноакадемии.

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 11 ноября.

Чарлз Бернетт известен по фильмам, посвященным жизни «черной Америки», таким как «Забойщик овец» (Killer of Sheep, 1977), «Заснуть во гневе» (To Sleep with Anger, 1990) и «Стеклянный щит» (The Glass Shield, 1994).

Аньес Варда называют матерью французской новой волны. Ее дебютная работа, Пуэнт-Курт» (La Pointe-Courte, 1955), считается фильмом, предвосхитившим и вдохновившим это направление. За свою 60-летнюю карьеру в кинематографе Аньес Варда экспериментировала со всеми жанрами — от короткого метра и документалистики до полнометражного игрового кино. В числе ее самых известных фильмов «Клео от 5 до 7» (Cléo de 5 à 7, 1962), «Счастье» (Le bonheur, 1965), «Одна поет, другая нет» (L'une chante, l'autre pas, 1977), «Без крыши, вне закона» (Sans toit ni loi, 1985), «Жако из Нанта» (Jacquot de Nantes, 1991), «Собиратели и собирательница, два года спустя» (Les glaneurs et la glaneuse… deux ans après, 2002).

Оуэн Ройзман получил пять номинаций на «Оскар» в операторской категории — за работу над картинами «Французский связной» (The French Connection, 1971), «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, 1973), «Телесеть» (Network, 1976) и «Уайетт Эрп» (Wyatt Earp, 1994).

С середины 1960-х Дональд Сазерленд снялся в более чем 140 фильмах, среди которых «Чертова дюжина» (The Dirty Dozen, 1967), «МЭШ» (M*A*S*H, 1970), «Клют» (Klute, 1971), «А теперь не смотри» (Don’t Look Now, 1973), «Вторжение похитителей тел» (Invasion of the Body Snatchers, 1978), «Обыкновенные люди» (Ordinary People, 1980), «Холодная гора» (Cold Mountain, 2003), «Ограбление по-итальянски» (The Italian Job, 2003), «Гордость и предубеждение» (Pride & Prejudice, 2005), а также в серии «Голодные игры» (The Hunger Games, 2012–2015).