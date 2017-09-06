МАММ откроет музыкальный сезон концертом к 80-летию Филипа Гласса

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29 сентября в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) состоится первый концерт нового музыкального сезона. Концерт приурочен к юбилею американского композитора Филипа Гласса, которому в этом году исполнилось 80 лет.

Московский ансамбль KYMATIC исполнит ранние «ультра-минималистские» и экспериментальные работы Гласса конца 1960-х годов, когда крупные лейблы еще не готовы были признать его музыку «академической».

В наши дни большинство из этих сочинений крайне редко звучит на мировых площадках в ансамблевых версиях, сообщает сайт МАММ.

Также в программе концерта произведения, которые специально для него написали молодые композиторы Сет Грэм (США) , Шон Маккан (США) и Сара Давачи (Канада).

Концерт будет длиться около трех часов — столько продолжались первые выступления Philip Glass Ensemble, созданного Глассом в 1968 году в Нью-Йорке для исполнения его экспериментальной минималистической музыки.







