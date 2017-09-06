Отложено назначение нового директора Новосибирской оперы© НОВАТ опера | балет / «ВКонтакте»
Назначение нового директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ), которое должно было состояться 1 сентября, отложено на неопределенный срок.
Об этом сообщает ТАСС.
13 июля директор НОВАТ Владимир Кехман объявил о решении уйти со своего поста, министр культуры РФ Владимир Мединский подтвердил, что это произойдет в течение месяца.
С тех пор обязанности директора исполняет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев, занимающий эту должность с марта 2017 года.
Владимир Кехман был назначен директором в марте 2015 года, после того, как Министерство культуры РФ уволило прежнего директора, Бориса Мездрича, в связи со скандалом вокруг постановки оперы «Тангейзер». В сентябре 2015 года музыкальным руководителем — главным дирижером НОВАТ стал Дмитрий Юровский.
«Всё остается так же: Стародубцев, Дмитрий Юровский пока работают в театре, Кехман — в отпуске. Эта информация у меня от Минкультуры РФ», — рассказал сегодня, 6 сентября, в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
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