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В галерее «Здесь на Таганке» откроется выставка о Гражданской войне

News_detailed_pictureОдна из центральных работ проекта – палатка-убежище «Лотос» художника Ирины Кориной© Ирина Корина / The Vanderlust

С 21 сентября по 15 октября в галерее «Здесь на Таганке» объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка «Примирение здесь!» – итоговый проект исследования и художественного осмысления событий Гражданской войны в России.

«Сегодня, спустя сто лет после этих событий, мы все еще находимся в плену травмирующих событий, однажды разделивших общество на два фронта. <...> Импульсом для создания проекта стало осознание необходимости примирения. Его поиски лежат через осмысление исторического опыта и артикуляцию альтернативных, скрытых и неочевидных на первый взгляд нарративов и смыслов, позволяющих идти в будущее мирным путем», — сообщают авторы проекта «Примирение».

В 2016 году региональные выставки проекта состоялись в Краснодаре, Петербурге и Владивостоке, 2 сентября 2017 года выставка «Память степей» открылась в Алматы (Казахстан).

Итоговая выставка проекта «Примирение» в галерее «Здесь на Таганке» будет представлена в рамках параллельной программы 7-й Московской международной биеннале современного искусства.

Участники: Людмила Баронина, объединение «Подпольная типография» (Степан Субботин, Василий Субботин, Вероника Злобина, Евгений Рымкевич, Сергей Матушкин, Шамиль Ахмед), Татьяна Ахметгалиева, Тина Васянина, Миша Most, Алиса Йоффе, Юлия Казас, Ирина Петракова, Ирина Корина, Александр Угай.

Куратор проекта — Юлия Грачикова, научный куратор — Григорий Мангутов, директор — Анна Зыкина, координатор — Мария Щербакова, архитектор — Анастасия Потемкина.

Выставка проводится при поддержке информационного портала ArtTube

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