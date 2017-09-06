В Москве пройдет второй театральный фестиваль «Я не один»

© Благотворительный фонд «Я не один»

С 12 по 17 сентября благотворительный фонд «Я не один» во второй раз проведет в Москве одноименный театральный фестиваль – социальный проект, объединяющий в творчестве детей-сирот и молодых актеров и режиссеров.

Цель фестиваля «Я не один» — дать возможность воспитанникам детских сиротских учреждений выйти за пределы их закрытого образа жизни, реализовать себя в творчестве, окунуться в мир театра.

Подготовка к фестивалю началась с Лаборатории: три недели 35 подростков из детских социальных учреждений и приемных семей занимались с профессиональными театральными педагогами всем, что связано с театром — сценречью, сцендвижением, танецем, вокалом и др. Были прочитаны и лекции о других профессиях, таких как бутафор, гример, звукорежиссер, художник, состоялись встречи с интересными людьми. Все занятия Лаборатории проходили в этом году в детском лагере Поленово.

Из участников Лаборатории было сформировано пять групп по 6–8 человек, к каждой группе был прикреплен профессиональный театральный режиссер. В течение подготовительного этапа режиссеры поставили спектакли, которые будут представлены в дни фестиваля на нескольких сценах Москвы — в МХТ имени А.П. Чехова, Новом пространстве Театра наций, Театре имени А.С. Пушкина, Центре имени Вс. Мейерхольда и Государственной галерее «На Солянке».

Впервые фестиваль «Я не один» прошел в 2015 году. После этого был создан благотворительный фонд «Я не один», главная цель которого — помочь детям, оставшимся без попечения родителей, познакомиться с творческими профессиями, определиться с выбором будущей профессии или образования, получить равные возможности и условия при поступлении в творческие вузы.

«Мы не веселим, не развлекаем, не обещаем золотых гор. Мы про работу. Про жизнь. Про профориентацию и социальную адаптацию. Мы говорим и показываем честно и открыто то, что хорошо знаем сами, тем, у кого нет возможности увидеть этого мира в его истинном свете», — говорит президент фонда «Я не один», актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.

В попечительский совет фонда входят режиссер и сценарист Павел Чухрай, актер и педагог Игорь Золотовицкий, кинопродюсер Игорь Толстунов, актрисы Ольга Ломоносова, Мириам Сехон и Агриппина Стеклова.

Средства на проведение второго фестиваля «Я не один» были собраны в ходе краудфандинговой кампании, финансовую поддержку фестивалю оказали Союз театральных деятелей России и Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина.



