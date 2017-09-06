Расмуссен, Смит и Сульберг выступят в «Доме»

Метте Расмуссен © Кирилл Полонский / Культурный центр «Дом»

21 сентября в Культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт исполнителей нового джаза Метте Расмуссен (Дания-Норвегия), Столе Сульберга (Норвегия) и Пола Смита (Ирландия).

Бывшая участница авант-джазовых ансамблей SAFT и Trio Riot саксофонистка Метте Расмуссен в последние несколько лет практически полностью переключилась на свободную импровизацию. Она выступает на всех главных международных фестивалях авангардно-джазовой музыки, а в прошлом году создала квинтет, в составе которого два контрабаса и две ударных установки.

Среди постоянных партнеров ударника и перкуссиониста Столе Сульберга саксофонисты Эван Паркер и Джон Бутчер, гитарист Джон Расселл, контрабасист Джон Эдвардс и электронщик Стив Бересфорд. Кроме того, Сульберг является сокуратором фестивалей в Осло и Консберге.

На концерте в «Доме» к Расмуссен и Сульбергу впервые присоединится пианист-импровизатор из Дублина Пол Смит — участник экспериментальной инди-рок группы The Jimmy Cake и синтезаторного спейс-трио Boys of Summer, выступавший с Чарльзом Гейлом, Дереком Бейли, Эваном Паркером, Петером Брецманом, Кейдзи Хаино, Барри Гаем, Вададой Лео Смитом, Оккен Ли, Дамо Судзуки и другими музыкантами.

Концерт проводится при поддержке Посольства Норвегии в России







