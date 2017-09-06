Философский клуб «Винзавода» начинает осенний сезон

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11 сентября Философский клуб Центра современного искусства «Винзавод» откроет осенний сезон дискуссией «Нейросети как модель зомби-сознания: P-zombie vs. ANNs».

Считается, что человеческое сознание принципиально отличается от искусственного интеллекта наличием субъективного взгляда на мир. В 1996 году австралийский философ Дэвид Чалмерс предложил известную версию мыслительного эксперимента «философского зомби» (philosophical zombie или P-zombie). Мы можем представить себе существо, внешне неотличимое от человека, однако не обладающее сознательным опытом: P-zombie не способен чувствовать, думать и познавать. Но что произойдет, если протезировать философского зомби искусственной нейронной сетью (artificial neural networks или ANNs)?

Сегодня ANNs на основе анализа ранее предложенных примеров решают все более сложные задачи, связанные с распознаванием визуальных образов. Это демонстрирует их способность к простейшим когнитивным процессам. Подобное соединение может дать непредсказуемые результаты.

Позволит ли столь быстрое развитие ANNs-технологий эффективно имитировать человеческое сознание в ближайшем будущем? И если это окажется возможным, стоит ли ожидать нового сценария зомби-апокалипсиса в виде восстания ANNs?

Эти вопросы обсудят аналитический философ, когнитивный психолог и философ сознания. Также они рассмотрят когнитивные процессы как сетевые взаимодействия нейронов и поговорят о возможностях аналитической антропологии и объектно-ориентированной онтологии в объяснении природы сознания.

Участники дискуссии: