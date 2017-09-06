Философский клуб «Винзавода» начинает осенний сезон© ЦСИ «Винзавод»
11 сентября Философский клуб Центра современного искусства «Винзавод» откроет осенний сезон дискуссией «Нейросети как модель зомби-сознания: P-zombie vs. ANNs».
Считается, что человеческое сознание принципиально отличается от искусственного интеллекта наличием субъективного взгляда на мир. В 1996 году австралийский философ Дэвид Чалмерс предложил известную версию мыслительного эксперимента «философского зомби» (philosophical zombie или P-zombie). Мы можем представить себе существо, внешне неотличимое от человека, однако не обладающее сознательным опытом: P-zombie не способен чувствовать, думать и познавать. Но что произойдет, если протезировать философского зомби искусственной нейронной сетью (artificial neural networks или ANNs)?
Сегодня ANNs на основе анализа ранее предложенных примеров решают все более сложные задачи, связанные с распознаванием визуальных образов. Это демонстрирует их способность к простейшим когнитивным процессам. Подобное соединение может дать непредсказуемые результаты.
Позволит ли столь быстрое развитие ANNs-технологий эффективно имитировать человеческое сознание в ближайшем будущем? И если это окажется возможным, стоит ли ожидать нового сценария зомби-апокалипсиса в виде восстания ANNs?
Эти вопросы обсудят аналитический философ, когнитивный психолог и философ сознания. Также они рассмотрят когнитивные процессы как сетевые взаимодействия нейронов и поговорят о возможностях аналитической антропологии и объектно-ориентированной онтологии в объяснении природы сознания.
Участники дискуссии:
- Игорь Чубаров (модератор) — философ, член редколлегии журнала «Логос», старший научный сотрудник сектора аналитической антропологии ИФ РАН, научный сотрудник Центра современной философии и социальных наук философского факультета МГУ.
- Мария Фаликман — доктор психологических наук, старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований филологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник психологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ, научный руководитель Московского семинара по когнитивной науке
- Дмитрий Иванов — доктор философских наук, старший научный сотрудник сектора теории познания ИФ РАН
- Станислав Протасов — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Университета Иннополис.
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