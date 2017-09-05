Андрей Кончаловский приступил к съемкам фильма о Микеланджело

Апуанские Альпы в провинции Масса-Каррара, Тоскана, Италия © Alessandro / © Alessandro / BuonaLuce

В горах Каррары в Италии начались съемки исторической драмы режиссера Андрея Кончаловского «Монстр. Видения», посвященной жизни Микеланджело. Картина снимается в Италии на итальянском языке.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу режиссера.

«Я хотел бы передать не только сущность фигуры Микеланджело, но и запахи, цвета и колорит той эпохи, такой полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой. На создание фильма меня подтолкнуло желание рассказать миру, рассказать современной молодежи, у которой очень короткая память, о величии фигуры Микеланджело», — цитирует Кончаловского пресс-служба.

Соблюдение исторической достоверности в фильме обеспечат итальянские консультанты и эксперты в области искусства.

Съемки будут проходить в регионах Тоскана и Лацио, где жил и работал Микеланджело. Съемочная группа начнет работу в Монте Альтиссимо, а затем продолжит в Карраре, Монтепульчано, Флоренции, Ареццо, Капрароле и Риме.

Роль Микеланджело исполнит итальянский актер Альберто Тестоне, роль Маркиза Маласпина — Умберто Орсини, роль Папы Юлия II — Массимо де Франкович. Кроме того, в картине будут заняты непрофессиональные актеры.

Завершить монтаж фильма «Монстр. Видения» планируется в 2018 году.

Последние две картины Андрея Кончаловского — «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай» — в 2014 и 2016 годах принесли ему «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру.



