В Москве отреставрируют Северный речной вокзал© Андрей Кузьмичев
Здание Северного речного вокзала Москвы, а также пирс и привокзальная площадь будут реконструированы за счет городского бюджета.
Кроме того, будет благоустроен прилегающий парк, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Алексея Шуганцева.
«Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом: сюда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. Тем не менее ряд элементов инфраструктуры вокзала нуждается в ремонте. Для обновления всего комплекса объект передан в ведение Мосгортранса», — сказал Шуганцев .
Он добавил, что будет сохранен исторический облик всех построек, а внешний вид главного здания и инженерных коммуникаций выдержан в едином стиле. Строительные работы будут проведены за счет городского бюджета.
Северный речной вокзал был построен в 1933–1937 годах по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского. По их замыслу, здание воссоздает образ парохода: три яруса открытых веранд символизируют его палубы, а центральная башня с высоким шпилем — трубу.
Здание Северного речного вокзала Москвы является объектом культурного наследия регионального значения.
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