На площадке «Старт» откроется персональная выставка Егора Федоричева

© ЦСИ «Винзавод»

C 12 сентября по 15 октября на площадке молодого искусства «Старт» Центра современного искусства «Винзавод» пройдет первая персональная выставка художника Егора Федоричева «Складка на занавесе».

На ней будет представлена инсталляция, скроенная из найденных на свалках баннеров, строительных упаковок, промышленных тканей и художественных холстов, разделит площадку на два пространства.

«Создавая живописный занавес, лишенный традиционной "опоры" в виде подрамника, Егор обращается к извечному философскому вопросу: что находится за этим занавесом? Он скрывает нечто, чего не может увидеть зритель: истинное положение вещей, расстановку политических сил. Таким образом, автор обращается к проблемам "теорий заговора" и постправды, актуализированными нынешними СМИ до предела», — говорит куратор проекта «Старт» сезона 2017/2018 Вера Трахтенберг.

«Складка на занавесе — двойная игра сложных понятий субъективации реальности, рябь на "железном занавесе" нашего сознания, скрывающая истину, которой мы, возможно, никогда не узнаем. Федоричев очень тонко намекает на пространство по ту сторону занавеса, включая в экспозицию таинственные мерцающие огни за тканью живописного полотна, — отмечает куратор. — Эти огни символизируют процессы, которые нам не дано постичь, ту самую "другую реальность", скрытую от нашего взгляда театральным занавесом повседневности».

Егор Федоричев (р.1988) учился в Художественно-промышленном колледже (Омск), Российской академии театрального искусства (ГИТИС, Москва), в настоящий момент — студент Школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко (мастерская Сергея Браткова). Участвует в групповых выставках.

«Складка на занавесе» — первая персональная выставка Егора Федоричева, открытая для широкой аудитории.



