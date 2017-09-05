«Электромузей» представит выставку «Документальная скульптура»

© Clement Valla

9 сентября в галерее «Электромузей» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Документальная скульптура», посвященная новым художественным методам фиксирования, описания и осмысления реальности.

«Посетители выставки узнают о потенциале 3D решений, а также увидят видео и объекты, полученные с помощью технологий 3D печати, распознавания и идентификации образов; объекты, связанные с новостным потоком, полученные из различных медицинских данных (томография, панорамная рентгеноскопия), сканы случайных предметов, сканы, сделанные в сообществе 123 Catch, урбанистические исследования и приложения, использующие анализ Big Data», — сообщает «Электромузей».

В экспозицию войдут работы художников и художественных коллективов из России, Великобритании, Украины, Швеции и США.

Куратор выставки — Аристарх Чернышев.

Выставка «Документальная скульптура» в «Электромузее» продлится до 5 ноября.











