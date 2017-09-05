На Moscow Music Week выступят более 100 артистов из разных стран

С 7 по 10 сентября в 12 клубах Москвы пройдет музыкальный шоукейс-фестиваль Moscow Music Week 2017. В нем примут участие более ста российских и иностранных артистов.

В программе фестиваля шоукейсы Pinkshinyultrablast (Россия), «Электрофорез» (Россия), On-The-Go (Россия), «Лето в городе» (Россия), Lucidvox (Россия), Dakooka (Украина), IC3PEAK (Россия), Ulfur Ulfur (Исландия), «Озёра» (Россия), Please The Trees (Чехия) и других исполнителей.

Расписание шоукейсов Moscow Music Week 2017 приводится на сайте фестиваля.

Билеты на все дни фестиваля можно купить здесь.

Кроме того, 7-9 сентября в рамках Moscow Music Week 2017 в библиотеках имени Тургенева и Достоевского пройдет конференция — серия круглых столов, лекций и мастер-классов на актуальные темы музыкальной индустрии.



















