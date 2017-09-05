Путин об аресте Серебренникова: Это не значит, что он в чем-то виноват

Сямэнь. 5 сентября 2017 года © Пресс-служба Президента России

Президент Владимир Путин прокомментировал арест режиссера Кирилла Серебренникова. «Несмотря на то, что он находится под домашним арестом – это не значит, что он в чем-то виноват», – сказал он.

Это заявление прозвучало сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции в китайском Сямэне, где проходит саммит БРИКС, передает «Интерфакс».

«Виноват он или нет, может определить только суд. — продолжил президент, пояснив, что «к Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег».

К творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, отметил Путин, но «если власть финансирует — значит, она относится, как минимум, нейтрально и дает возможность художнику творить, работать».

22 августа Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками Следственного комитета России и на следующий день помещен под домашний арест до 19 октября. Режиссер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он организовал хищение не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

По делу «Седьмой студии» также проходят ее бывшие сотрудники — генеральный продюсер Алексей Малобродский, генеральный директор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева. Малобродский и Масляева содержатся в под стражей, Итин находится под домашним арестом.























